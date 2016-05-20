Рынок нефти 20 мая

После ощутимой коррекции накануне нефтяной рынок вновь в позитиве. Складывается ощущение, что попытку протестировать $50/bbl по Brent игроки не оставляют. Новостным фоном для игры вверх сейчас выступают проблемы в Нигерии и Ливии, пожарная обстановка в Канаде и ожидания по снижению числа буровых от Baker Hughes. Но что более важно на наш взгляд, доллар на глобальных площадках приостановил свой рост. Таким образом, можно констатировать, что уровни $47-50 по Brent пока сохранятся. Отдельно хотелось бы остановить внимание на том, что за последнее время вновь сгущаются тучи над экономическим положением Поднебесной. Так, например, китайский фондовый рынок снижается пятую неделю к ряду, с середины апреля похудел почти на 10%. Не исключено, что растущие опасения могут в перспективе вылиться в нечто большее, и это, безусловно, ударит по сырьевым площадкам.