Рынок нефти 23 мая

Нефть продолжает консолидироваться на отметках $47-50. Новостной фон неяркий, что не позволяет переломить в ту или иную сторону ход торгов. На текущей неделе будут выходить данные по PMI в странах ЕС и США, что, конечно же, сохранит волатильность, однако вряд ли заметно изменит расклад сил на рынке. С большим вниманием следует наблюдать за сигналами, связанными с ожидаемыми действиями ФРС, и как следствие поведением доллара. Краткосрочно Brent может остаться на отметках $47-49/bbl.