Рынок нефти 24 мая

Нефть продолжает сползать вниз. Усиливающий позиции доллар на фоне роста спекуляций относительно июньского заседания ФРС США оказывает заметное давление в последнее время на сырьевые и рисковые активы. Кроме того, с рынка ушла неопределённость по производству в Канаде, ситуация стабилизировалась, и по всем площадкам «дан зеленый свет». Не на стороне покупателей и новостной фон, поступавший от иранской стороны. При этом есть и достаточно весомые причины удерживающие нефть от куда более заменого сваливания. В частности, ситуация в Ливии и Нигерии снимает часть поставок с рынка, ожидания по запасам и производству в США, а также последние данные по импорту в КНР. Т.о., рынок пока продолжит консолидироваться на отметках $47-50, ситуацию ближе к концу недели могут изменить данные по ВВП США. С точки зрения техники интересным уровнем выступает EMA200 по Brent – 47.3.