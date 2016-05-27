Рынок нефти 27 мая

Нефть не удержала отметку в $50, рынок скорректировался более чем на 2% от вчерашних максимумов. Пока уровни 50+ остаются весьма уязвимыми. Ожидания по возможным шагам от ФРС, восстановление производства в Канаде, отсутствие позитивных сигналов от встречи ОПЕК, усиление новостного потока о возможности возобновить производство сланцевикам - все это пока не позволяет с оптимизмом смотреть вперед. Более того, от Китая в последнее время все чаще приходят далеко не позитивные новости о состоянии экономики. На текущий момент нефть чуть выше $49/bbl Brent. В фокусе площадок статистика по ВВП США, данные по числу буровых установок и выступление главы ФРС. Brent краткосрочно продолжит торги в районе отметок $48-50.