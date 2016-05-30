Рынок нефти 30 мая

Нефть под сдержанным давлением. Ситуацию на рынке определяют настроения связанные с предстоящими заседаниями ОПЕК (02/06) и ФРС США (15/06). По итогам пятничных данных по американскому ВВП и выступлению главы Йеллен ожидания по повышению ставки еще несколько упрочились. Глава ФРС не стала исключать возможности такого шага. Как итог - индекс доллара на максимумах за последние более чем два месяца, и рисковые, и сырьевые активы под давлением. Хотя, как мы видим, нефтяные контракты реагируют на это возможное событие без излишних эмоций. Впрочем, и доллар прибавил не сильно. По всей видимости, рынок не в полном мере видит шансы на повышение ставки на ближайшем заседании. В поддержку ценам продолжают работать перебои поставок из Нигерии и Ливии, а также последствия пожаров в Канаде. Касательно встречи ОПЕК - максимальным сюрпризом может стать смена главы картеля. Что касается договоренности в отношении производства, то здесь сохраняются большие противоречия. Исходя из вышеупомянутого, к краткосрочной перспективе ожидаем сохранения Brent на отметках $47-50/bbl.