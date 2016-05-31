Рынок нефти 31 мая

Стоимость контрактов на «черное золото» накануне прибавляла на новостном фоне, связанном с ожиданиями по дальнейшему сокращению объемов производства и запасов в США, а также более высоким спросом в период сезонных отпусков. Вместе с тем с учетом того, что участники из США и Великобритании фактически отсутствовали на рынке из-за праздничного дня, активность и объем торгов были низкими. Рынки остаются в ожидании заседания ОПЕК (02/06) и данных по рынку труда в США (03/06). До этих событий скорее сохранится достаточно широкий «боковик» Brent $47-50.