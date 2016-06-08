Рынок нефти 8 июня

Нефть в районе 7-месячных максимумов. Общий оптимизм и ослабление позиций доллара США продолжают поддерживать интерес к покупке сырьевых и рисковых активов. Сегодняшняя статистика из КНР по торговому балансу несколько сбавила обороты по продвижению выше, однако данные от Минэнерго США во второй половине дня могут вновь вдохнуть в рынок оптимизм. Не исключено, что спекулятивно Brent сделает попытки достичь отметок $52,5-53/bbl в ближайшие сессии, но для этого данные не должны оказаться хуже прогнозных и завтрашняя статистика из Поднебесной (CPI).