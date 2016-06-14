Рынок нефти 14

Сдержанное давление на нефть сохраняется после того, как еще в конце минувшей недели стала наблюдаться масштабная фиксация прибыли по рисковым активам. Индекс доллара отыграл половину снижения, вызванного данными по рынку труда США. К тому же добавился новостной фон, связанный с темой Brexit, а также выходили данные от Baker Hughes (число буровых установок выросло вторую неделю подряд). Вместе с тем от ФРС США на текущей неделе не ожидают агрессивных шагов и заявлений, что наряду с сезонными факторами и отдельными перебоями в поставках пока позволяет находиться нефтит в районе $50/bbl. Краткосрочно ориентиры по Brent $48-52.