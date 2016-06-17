Рынок нефти 17 июня

После более чем 3% снижения накануне нефть восстанавливает свои позиции. Негатив на площадках, связанный с темой Brexit, несколько ослаб после трагической гибели депутата парламента Джо Кокс. Вместе с тем, доллар не спешит ослаблять позиции после заседания ФРС и вчерашних неубедительных данных по рынку труда и инфляции в США. Коррекционные настроения на нефтяном рынке и в отношении прочих рисковых активов сохраняются. Ситуация подогревается новостным фоном, связанным с восстановлением производства в Канаде и улучшением ситуации в Нигерии, что вынуждает пересмотреть позиции в отношении балансировке на рынке. Сегодня в фокусе статистка по числу буровых установок в США. Напомним, что за последние две недели число буровых выросло от минимумов за последние шесть лет на 12 ед., и составляет на текущий момент 328 ед. Brent краткосрочно $47-50. При этом цены ниже уровня $48.15 (ЕМА200), что при неудачных попытках зацепиться за обозначенные уровни повышает вероятность дальнейшего снижения с целями $45-47/bbl Brent.