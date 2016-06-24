Рынок нефти 24 июня

Итоги референдума в Великобритании закономерно привели рынки в уныние в первые минуты торгов. Существенный рост доллара и прочих защитных активов оказали давление в том числе и на нефть, снижение которой превышало 6%. Вместе с тем на текущий момент мы наблюдаем отскок, ситуация несколько стабилизируется, Brent в районе 48.8/bbl. Неопределенность на площадках сохранится на какое-то время, слово за ключевыми центральными банками, которые, как ожидается, должны вселить уверенность, что Brexit - это не конец европейской экономики. Brent краткосрочно $47-50.