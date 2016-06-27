Рынок нефти 27 июня

Нефть стабилизировалась на отметках $48-49/bbl по Brent после ощутимого снижения по итогам референдума в Великобритании. Несмотря на то, что итоги референдума пока не вылились в массовые распродажи рисковых активов и переход в традиционно защитные активы не выглядит столь явным, все же указанный сценарий все еще очень вероятен. Дело в том, что выход UK из ЕС хотя и стал неожиданностью для рынков, но все же допускался, т.е. исход референдума частично все же был в ценах активов. Более того, выход потребует, по меньшей мере, 2-3 года согласований, что является достаточно приличным сроком на адаптацию как непосредственно рынков, так и самой экономики ЕС и UK. Далее, что касается нефтяных цен, непосредственно Великобритания достаточно небольшая страна с точки зрения потенциального изменения глобального баланса спроса и предложения. Потребление составляет около 2 mn bbl/d при собственном производстве порядка 1,5 mn bbl/d. Т.е. если даже экономика UK и потеряет в терминах ВВП, то рынок нефти не сильно заметит это. Иное дело, если итоги Brexit станут прецедентом для других европейских стран/ регионов, в этом случае масштабы рецессии могут принять поистине глобальный размер. Именно эти опасения сейчас продолжают держать рынки в страхе, сохраняя повышенную волатильность. На фоне отдельных негативных новостей не стоит исключать снижения нефти до отметок $42-45/bbl Brent. Единственное, что сейчас работает против этого - действия ключевых регуляторов (ЦБ), которые готовы предоставить экстра ликвидность практически в неограниченном объеме. Brent краткосрочно сохранит уровни $47-50.