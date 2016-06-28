Рынок нефти 28 июня

Нефть накануне «ходила» ниже $47/bbl по Brent. К общему негативу, сохраняющемуся на площадках после Brexit, добавились технические факторы. В целом неопределенность на площадках после Brexit, неясность перспектив экономического роста наряду с восстановлением производства в Канаде, Нигерии, Ливии создают предпосылки для ощутимой коррекции в перспективе (~$40-45). Пока же на стороне рынка забастовка рабочих в Норвегии, ожидания по сокращению запасов в США и новых стимулов от ключевых регуляторов. Brent краткосрочно сохранит уровень $47-50.