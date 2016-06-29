Рынок нефти 29 июня

Нефть остается в широком «боковике» $47-53/bbl по Brent, несмотря на все события последнего времени. Brexit так и не привел к обвалу на площадках, что впрочем сложилось на фоне отсутствия четкого понимания процедур выхода страны из ЕС, а как следствие невозможность просчитать последствия. Кроме того, ключевые регуляторы (центральные банки) достаточно оперативно отреагировали и выразили приверженность старой схеме «есть проблемы – ждите стимулов». Еще один фактор, на который бы хотелось обратить внимание, – ожидаемая забастовка норвежских нефтяников. События отчасти напоминают апрельскую историю, когда после Дохи катарские нефтяники затмили итоги встречи ключевых производителей. Так и на этот раз, рынок ориентируется на проблемы, которые могут в самой короткой перспективе привести к перебоям в поставках. Еще достаточно памятны результаты забастовки 2012г., объемы производства тогда сокращались более чем на 10%. Сегодня в фокусе данные от Минэнерго США, предварительно по API - снижение составит ~4 mn bbl.