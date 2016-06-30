Рынок нефти 30 июня

Нефть в среду росла на новостях о возможной забастовке нефтяников в Норвегии и статистике API, показавшей снижение резервов нефти за неделю на 3,86 млн баррелей. Вышедшие в среду данные Минэнерго США показали сокращение запасов нефти на прошлой неделе на 4,05 млн баррелей при прогнозах снижения на 2,5 млн баррелей. Эта статистика усилила рост нефти, которая превышала $50 за баррель Brent. Дополнительную поддержку сырьевые активы получают на ожиданиях смягчения позиции ФРС в отношении повышения ставок. Вероятность повышения ставки ФРС до конца текущего года теперь оценивается рынком всего в 9,4%.