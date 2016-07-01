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Рынок нефти 1 июля

01.07.2016 14:09 1 771 просмотр
Несмотря на то, что нефть пока остается недалеко от отметок в $50 по Brent и аппетиты к рискам все еще сохраняются, давление начинает возрастать. Закономерная реакция на множественные обещания о массовых стимулах со стороны регуляторов, позволила сырьевым активам после Brexit не только отыграть потери, но даже и несколько прибавить. Однако на повестку выходят фундаментальные факторы. Восстановление ранее выбывшего производства со стороны Нигерии, Ливии, Венесуэлы и Канады с одной стороны, и сокращение производства в США, с другой – основные темы к сегодняшнему дню. Забастовка норвежских нефтяников пока не получила развитие. Выходящие статистические данные по деловой активности не оказывают сильного влияния на рынки, т.к. в целом оказываются в рамках ожиданий. В ближайшие сессии уровни $47-50 могут сохраниться.

Комментарии 1

Дмитрий Урусов  (Fen9l)
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на дворе 13 июля. Куда пропал наш проповидец? Вернитесь! smile:D
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