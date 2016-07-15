Рынок нефти 15 июля

Нефть в очередной раз испытывает на себе сдержанной давление. На этот раз рынок дисконтирует цены на новостях о росте предложения и сокращении числа длинных позиций. При этом уровни $46-52 остаются актуальными. Позитивные данные о ВВП Китая остались без внимания. В фокусе статистка из США (розница, инфляция, промпроизводство). При достаточно сильных данных USD может усилить позиции, что создаст дополнительной давление на нефтяные котировки.