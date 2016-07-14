Рынок нефти 14 июля

Нефть сдержанно восстановляет позиции после вчерашнего ~5% провала на данных от Минэнерго США. Отчет отразил сокращение запасов сырой нефти на 2.5 mn bbl, при этом запасы бензина и дистиллятов выросли, и что более важно, рынок провел параллели между ростом числа буровых установок и ростом производства. И хотя производство выросло на символические 57 t bbl, сам факт того, что это произошло после того как число буровые стали «реанимироваться» (+35 ед. за последние 6 недель) дал повод вернуться к рассуждениям на тему вновь растущего предложения. В целом рынок сохраняет уровни $46/47 – $52/53 по Brent. Отчеты ОПЕК и МЭА, выходившие днем ранее не дали однозначных ответов, хотя и выглядели достаточно оптимистично. Для дальнейшего движения нужны большие истории/новости, которыми могут стать решения, принимаемые регуляторами. Первый шаг уже сегодня ожидается от Банка Англии (прогноз - снижение ключевой ставки до 0,25% c 0,50%), далее на очереди Банк Японии и ФРС. При условии реальных стимулирующих шагов не исключаем попыток тестирования верхних уровней диапазона, озвученного выше.