Рынок нефти 13 июля

Нефтяные контракты накануне прибавили около 5%, отскочив тем самым от уровня EMA200 (~$46/bbl). Новостным поводом для роста стали данные о перебоях в поставках из Ирака и достаточно позитивный отчет ОПЕК. Помимо этого в пользу сырьевых активов работал фактор ослабления позиций доллара на глобальных площадках. В ходе сегодняшних торгов наблюдается фиксация прибыли, цены теряют около 1,5% от вчерашних максимумов, Brent в районе $47.7/bbl. Участники рынка реагируют на предварительные данные о запасах нефти в США от API, которые, как ожидается, подросли на 2,2 mn bbl по итогам минувшей недели. Китайские данные по торговому балансу в целом совпали с ожиданиями и привели к заметным изменениям в commodities. Brent $46-49.