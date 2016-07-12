Рынок нефти 12 июля

Рубль удерживает позиции и даже предпринимает попытки в очередной раз протестировать максимумы года, несмотря на снижение нефтяных цен накануне. Внешний фон сохраняется преимущественно позитивным, рынки в ожидании стимулирующих шагов от регуляторов. Выходящая статистка на этих настроениях рассматривается не в контексте проблем в ведущих экономиках, а как весомый аргумент для расширения монетарных программ, что и позволяет разыгрывать карту “risk-on”. На стороне рубля локально продолжают играть фактор налоговых платежей и отдельные дивидендные истории. Однако для новых шагов (ниже 63.5 по USDRUB) нужен еще больший позитив, рубль по-прежнему торгуется чуть выше (на ~3-5%) относительно своих условно-справедливых уровней. Краткосрочно ориентиры 63,5-65,5 в паре с USD.