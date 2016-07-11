Рынок нефти 11 июля

Нефтяные цены под умеренным давлением. По итогам минувшей недели цены продемонстрировали падение в третий раз за последние четыре недели. Пятничные данные по рынку труда в очередной раз повысили ожидания по росту ставок от ФРС, хотя и не существенно. Однако доллар на этом фоне прибавляет, что создает затруднения к восстановлению нефтяных цен. Против нефти сыграли также данные о числе буровых установок в США, число которых выросло на 10 ед., до 351 ед, что является максимумом за последние 3 мес. Иран планирует увеличить экспорт нефти до 4 mn bbl/d. От еще большего снижения цены сейчас удерживает лишь продолжающийся конфликт в Нигерии. Однако на фоне вышеперечисленных новостей Brent может направиться к $45/bbl. Участники рынка будут ориентироваться на статистку из США и КНР (данные по инфляции и розничным продажам - США, торговый баланс, промышленное производство, ВВП – КНР).