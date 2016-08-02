Рынок нефти 2 августа

Нефть частично восстановила позиции в ходе азиатских торгов после снижения до $42/bbl накануне. В целом ситуация на площадках по-прежнему выглядит преимущественно пессимистично. Участники рынка вновь вспомнили, к слову никуда не исчезавшем, избытке предложения. Последние торговые сессии проходят с повышенным фокусом внимания именно к этому фактору. Отдельно обращает на себя внимание тот факт, что доллар продолжает ослабляться, при этом нефть не получает от этого поддержку. В краткосрочной перспективе внимание рынка будет приковано к данным из США о запасах (API, Минэнерго). При условии дальнейшего роста запасов не исключен проход к отметкам $40/bbl по Brent. В противовес этому могут выступать ожидания новых стимулов от японского и английского регуляторов. Краткосрочно Brent $41-44.