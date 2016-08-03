Рынок нефти 3 августа

На глобальных площадках сохраняется режим risk-off. Brent накануне испытала на себе очередную волну распродаж, пробив уровень в $42/bbl. Снижение продолжается практически беспрерывно 9 сессий к ряду. Основным новостным поводом для негативной динамики остается переизбыток предложения на рынке при одновременных опасениях относительно перспектив спроса. Меры монетарного стимулирования, предлагаемые ключевыми регу-ляторами, если и не игнорируются полностью, то как минимум отошли на второй план. Сегодня в фокусе статистика от Минэнерго США. Смена настроений возможна лишь в том случае, если выходящие данные окажутся заметно лучше ожидаемых, в противном случае движение к $40/bbl может иметь успех.