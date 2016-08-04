Рынок нефти 4 августа

Данные от Минэнерго США, вышедшие накануне, позволили отскочить нефти от локальных минимумов. Несмотря на то, что запасы нефти выросли рынок рассмотрел позитив в сокращении запасов бензина, и что более важно, в сокращении объемов производства. В целом, нарушение вектора на восстановление производства в США после данных о росте нефтяных вышек достаточно благоприятно воспринимается рынком, т.к. зависимость между ростом числа буровых и восстановлением производства, активно обсуждаемая ранее, на поверку не столь прямая, что снимает излишний пессимизм с рынка. И все же текущий отскок пока не стоит рассматривать как действительную смену настроений, новостной фокус сместится на данные из США по рынку труда и их интерпретации, как следствие позиций доллара и сырьевых активов. Brent краткосрочно $42-44/bbl.