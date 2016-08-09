Рынок нефти 9 августа

Нефть после достижения отметки $45/bbl Brert сдержанно отступает. Новостной фон, за который зацепились участники рынка – опровержение ОПЕК готовности обсуждать в очередной раз «заморозку» цен. И все же основными данными для рынка в ближайшие дни станут отчеты ОПЕК и МЭА. С учетом последней макроэкономической статистики из США и КНР, «черное золото» может сделать очередную попытку закрепиться выше отметки $45/bbl, для этого необходим позитив в рамках выходящих отчетов.