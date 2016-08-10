Рынок нефти 10 августа

Brent пока так и не удается закрепиться за отметку $45/bbl. Последние сессии проходят на фоне общего сдержанного оптимизма и интереса к рисковым активам. Кроме того, спекуляции на тему возможной встречи нефтяников рамках Международного энергетического форума в Алжире дополнительно подогревают интерес к покупкам. Однако факторы фундаментального характера каждый раз обостряются, как только нефть пытается выйти за обозначенные отметки. Рынок тут же вспоминает о рекордных уровнях добычи СА и ОПЕК в целом, о высоких уровнях запасов и скорой реанимации сланцевых проектов, и пр. Т.е. для устойчивого движения вверх явно недостаточно сигналов. Ими могли бы стать: четкое понимание того, что ФРС далек от повышения ставок и/или реальные шаги по координации деятельности на рынке. Однако ни то ни другое невозможно. ФРС останется в режиме «ожидания», а борьба за сохранение доли на рынке среди нефтепроизводителей продолжится. Как итог - широкий боковик $40-50 сохранится.