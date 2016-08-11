Рынок нефти 11 августа

Нефть сдержанно снижается в ходе утренних часов. Накануне выходил умеренно-позитивный отчет ОПЕК, что позволило на некоторое время подрасти Brent выше $45.5/bbl. Однако после публикации данных от Минэнерго США позитив резко сошел на нет, и котировки снизились в район $44/bbl. Запасы сырой нефти выросли вопреки ожиданиям, в то время как запасы бензина и дистиллятов сократились, производство также незначительно снизилось. Рост запасов в США продолжается третью неделю к ряду, что наряду с данными о рекордном производстве в Саудовской Аравии и явной неготовностью к координации деятельности на рынке, формирует негатив на площадках. Сегодня в фокусе ежемесячный отчет МЭА и данные по рынку труда в США. Что касается первого, то рынок может получить определенный позитив в части ожиданий роста спроса ближе к концу текущего года и в 2017г., в то же время положительная статистика по труду усилит позиции доллара, а это уже не на руку сырьевым активам. Т.о. в краткосрочной перспективе ожидаем сохранения Brent на отметках $42-45/bbl.