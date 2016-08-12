Рынок нефти 12 августа

Нефть заметно прибавила на фоне сообщений о возможной встрече в формате ОПЕК+ в рамках Международного энергетического форума в целях координации на рынке. Тема обсуждается последние несколько дней, но лишь после того как ключевой игрок – Саудовская Аравия выразила готовность в диалогу, рынок более серьезно отреагировал на это. Кроме того, отчет МЭА привнес больше оптимизма по сравнению с отчетом ОПЕК, что также поддержало рост котировок на «черное золото». В итоге на рынке рост более 5% и котировки Brent выше $46/bbl. Вместе с тем, факторы, довлеющие на цены в предыдущие сессии, – низкий спрос и переизбыток предложения, по прежнему в рынке и буду сдерживать дальнейший рост. Технически развить успех еще можно, однако продвижение $46-48 без дополнительных новостей будет труднодостижимым. Скорее напротив, мы станем свидетелями отката в район $44-46, тем более что сегодняшняя статистика из США может добавить силы доллару и ослабить сырьевые активы. В завершении дня – данные по числу буровых.