Рынок нефти 15 августа

Рынок продолжает развивать оптимизм на новостях, связанных с возможной встречей в формате ОПЕК + в рамках Международного энергетического форума назначенного на 26-28 сентября. Поступающие детали от потенциальных участников сторон вновь позволяют рынкам жить надежной, или, впрочем, обманываться, в отношении координации деятельности и цен на рынке. Так или иначе, фундаментальные факторы сейчас отошли далеко на второй план. Количество вышек в США продолжило расти, запасы и производство остаются высокими, есть большой вопрос к стороне спроса, но сейчас это неважно. Движение вверх может продолжиться, однако перебраться в диапазон $48+ по Brent будет не просто без реальных новых новостей.