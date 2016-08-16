Рынок нефти 16 августа

Brent в утренние часы торгуется чуть выше $48/bbl. После заметного роста в предыдущие сессии участники рынка взяли паузу до появления новых сигналов. Оптимизм, сформированный на фоне ожиданий о координации деятельности на рынке, ослабевает. Более того, Нигерия и Россия выразили определенный скепсис в отношении перспектив встречи. Сегодня будут выходить данные по инфляции и промышленному производству в США, которые как раз и могут стать теми самыми сигналами для дальнейшей динамики на рынке. С учетом фундаментальных факторов, неоднозначности перспектив встречи, а также ожидаемых слабых данных из США нефть может скорректироваться. Ближайшими уровнями выступят отметки $46/bbl. Однако, если будет разыграна история неповышения ставки ФРС, то через ослабление USD сырьевые активы останутся при своих. Brent $46-49.