Рыное нефти 19 августа

Brent в утренние часы торгуется чуть ниже отметок в $51/bbl. Позитив, сформированный на ожиданиях о возможной координации ключевыми игроками на рынке, сохраняется, несмотря на противоречивость в оценках исхода от встречи. Фундаментальные факторы пока остаются на вторых ролях. Дополнительно на стороне нефти играет ослабление американской валюты. Ситуация может существенным образом не измениться до второй половины следующей недели, когда ожидается выход данных по ВВП США и выступление главы ФРС.