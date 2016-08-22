Рынок нефти 22 августа

Нефть снижается, делая попытки зацепиться за $50/bbl Brent. Давление на «черное золото» возросло после того как рынки получили сигнал от вице-председателя ФРС Фишера в отношении возможных шагов регулятора, доллар на этом прибавляет, довлея над ценами на commodities. Нефть дополнительно получает негативные сигналы на данных о росте экспорта нефтепродуктов из КНР, намерении нарастить производство со стороны Ирака, улучшении ситуации в Нигерии, а также очередном росте числа буровых в США. Пока рынок достаточно стойко переносит эту порцию негатива, однако это вовсе не исключает того, что коррекционные настроения не получат развитие. Brent краткосрочно $48-51/bbl.