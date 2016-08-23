Рынок нефти 23 августа

Нефтяные цены накануне продолжили сдержанно сползать вниз. Доллар приостановил рост на фоне отсутствия новых сигналов от ФРС, ослабив тем самым давление на рисковые и сырьевые активы. Вместе с тем фактор избытка глобального предложения при сдержанном росте спроса, а также активизация производственной деятельности в США продолжают довлеть над рынком. Помимо этого рынок ожидает недельные данные из США. Напомним, что средний уровень запасов в США по-прежнему более чем на 25% превышает средние значения за последние 5 лет, что конечно же не остается без внимания рынка. Сегодня в утренние часы наблюдаем консолидацию у отметок $49/bbl, в течение дня будут выходить данные по PMI стран еврозоны и США, однако фокус на сигналы от ФРС. Brent с большей вероятностью сохранит уровни $48-51/bbl.