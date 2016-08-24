Рынок нефти 24 августа

Очередная новость в отношении перспектив встречи в формате ОПЕК+ накануне ощутимо двинула рынок. Агентство Reuters распространило информацию о том, что Иран посылает позитивные сигналы, и это может помочь в достижении договоренности о заморозке на рынке. В итоге Brent подбиралась к $50/bbl. Вместе с тем отраслевые данные от API о росте запасов нефти (+4,5 mn bbl w/w) и сдержанное восстановление позиций доллара на глобальных площадках оказывают давление на нефтяные цены в ходе утренних часов. Сегодня в фокусе данные от Минэнерго США, Brent скорее сохранит уровни $48-51/bbl. Дальнейшие перспективы на рынке будут зависеть от сигналов главы ФРС. С учетом того, что тональность заявлений Йеллен скорее будет менее «голубиной», но рынки при этом так и не получат четкого ответа относительно сроков повышения ставки, рисковые активы могут продолжить сдержанный рост.