Рынок нефти 25 августа

Brent не оставляет попытки зацепиться за отметку в $49/bbl. Вышедшие накануне данные от Минэнерго подтвердили ожидания по росту запасов сырой нефти в США, что и стало основной причиной более заметного развития коррекционного движения на рынке. Помимо вышеупомянутых данных, которые впрочем были не такими уж «сильными» (рост запасов по сырой нефти ниже первоначальных ожиданий, а фактические данные о запасах нефтепродуктов–лучше прогнозов, плюс сократилось производство), на нефтяные котировки оказывали давление развитие истории с участием иранской стороны во встрече «ОПЕК+» (Иран поспешил успокоить излишне оптимистично настроенных, дав понять, что решение пока не принято), а также уже восстановление позиций американским долларом. К сегодняшнему дню доллар приостановил движение вверх, и в целом рынки уже больше концентрируются на завтрашние события. Т.о., торговый день может пройти с пониженной активностью. Из статистки стоит выделить данные по оптовым запасам в США. При условии, что данные не сильно отклонятся от прогнозных, предположение об относительной стабильности в краткосрочном периоде подтвердятся. Brent $48-51/bbl.