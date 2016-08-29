Рынок нефти 29 августа

Нефть сдержанно снижается под давлением роста доллара и очередных спекуляций на тему встречи в Алжире в формате ОПЕК+. Число вышек в США по итогам недели осталось неизменным, что несколько сглаживает давление на нефтяные котировки. В целом же глобальный уровень добычи и запасов остаются явно не на стороне участников, ставящих на рост. Т.о., при отсутствии новостной «подпитки» по предстоящей встрече давление на сырьевые и рисковые активы продолжится. Текущая неделя достаточно насыщенная с точки зрения макростатистических данных. В фокусе будут данные по рынку труда (ЕС, США), инфляции (ЕС), индексы деловой активности (США, КНР, ЕС). Brent на недельном горизонте видится на отметках $46-50/bbl.