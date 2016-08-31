Рынок нефти 31 августа

Нефть накануне заметно просела. В вечерние часы Brent продемонстрировала 2.5% падение от отметок $49.6 до $48.3 на достаточно сдержанном новостном фоне. Выходили предварительные данные об ожиданиях по росту запасов в США, а также на рынок поступила информация о том, что Иран близок к своим таргетам по производству – 4 mn bb/d (текущий 3.8 mn bbl/d), и даже планирует нарастить со временем уровень до ~4.5 mn bbl/d. При этом иранская сторона неоднократно подчеркивала, что готова присоединиться к «заморозке» только по достижении уровня 4 mn bbl/d. Т.о. рынок вновь вынужден переоценить чрезмерные объемы запасов и потенциального предложения. Кроме того на сырьевые активы продолжил оказывать сдержанное давление доллар. В стороне рынка остались новости, выходившие накануне, о частичных перебоях в Ливии и Нигерии. Сегодня рынок в ожидании данные по ADP и Минэнерго США, Brent в краткосрочном интервале продолжит торги в диапазоне $47-51.