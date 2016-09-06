Рынок нефти 6 сентября

Нефть на вчерашних торгах показала максимальный за последние две недели рост по факту начала переговоров между Россией и Саудовской Аравией. Рынки впечатлила вновь появившаяся перспектива заключения соглашения о возможной заморозке добычи во время сентябрьского саммита ОПЕК в Алжире. Тем не менее, по окончании встречи вдохновляющих новостей не поступило, в результате чего нефть скорректировалась до уровня 47,7$/барр. по сорту Brent, где и торгуется на сегодняшнее утро. На этой неделе повлиять на стоимость нефти могут данные по импорту нефти Китаем в августе, которые будут опуб-ликованы в четверг. Рынком заложены позитивные ожидания (рост м/м).