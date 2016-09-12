Рынок нефти 12 сентября

Нефть снижается. Помимо коррекционных настроений, усилившихся в конце минувшей недели, и соответственно росту доллара, сегодня против нефти выступают данные о росте числа буровых в США. Согласно отчету Baker Hughes, за прошедшую неделю количество нефтяных буровых установок выросло на 7 ед., составив 414 шт. В фокусе рынка остаются два ключевых события - заседание ФРС и встреча в Алжире, а также новостной фон, формируемый этой повесткой. С учетом того, что рынки продолжают получать весьма противоречивые сигналы, закономерно сохранение повышенной волатильности. Статистика, заслуживающая большее внимание на текущей неделе - это данные по промышленному производству и розничным продажам в Китае, инфляция с ЕС и США. Brent с большей вероятностью сохранит отметки $46-50/bbl.