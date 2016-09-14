Рынок нефти 14 сентября

Нефть вчера снижалась. Накопленная за несколько дней негативная статистика в совокупности с общим негативным настроем на рынках нашла свое отражение во вчерашнем снижении нефти. Напомним, что в прошлую пятницу данные показали рост буровой активности в США, а на этой неделе отчет ОПЕК показал повышение картелем прогнозов добычи нефти со стороны не входящих в ОПЕК стран. Вслед за ОПЕК неутешительные прогнозы опубликовало и Международное энергетическое агентство (EIA), которое ожидает сохранения избытка предложения на рынке как минимум в течение 1 квартала 2017 года. Мы по-прежнему ждем волатильности стоимости барреля нефти в терминах Brent в коридоре 45-50 долл.