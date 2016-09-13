Рынок нефти 13 сентября

Нефть показала существенную волатильность по итогам дня. Отчет ОПЕК оказался довольно разочаровывающим. В частности картель повышает прогноз предложения нефти от нефтепроизводящих стран, не входящих в ОПЕК, в связи с введением в строй нефтяных полей в Казахстане, а также менее существенной, чем ожидалось, чувствительности сланцевых месторождений США к снижению цен. Прогнозируемый спрос на нефть при этом остался без изменений. Таким образом, ОПЕК прогнозирует существенный рост излишка нефти (760 тыс. барр. против 100 тыс. месяцем ранее).

По-прежнему в фокусе рынка остаются два ключевых события сентября - заседание ФРС и встреча в Алжире, и новостной фон формируемый этой повесткой. С учетом того, что рынки продолжают получать весьма противоречивые сигналы, закономерно сохранение повышенной волатильности. Статистика из Китая оказалась позитивной, превзойдя ожидания аналитиков. Тем не менее, существенной реакции рынков на нее мы не увидели. Далее на неделе ждем данных по инфляции в ЕС и США. Brent с большей вероятностью будет торговаться в коридоре $46-50/bbl.