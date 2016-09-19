Рынок нефти 19 сентября

Нефть в пятницу показывала снижение до 45,6 долл./барр. сорта Brent, однако сегодня с утра восстановилась и торгуется выше отметки в 46 долл. Фундаментальные данные в целом не радуют. Вышедшая в пятницу статистика Baker Hughes по количеству буровых установок показала сохранение растущего тренда, увеличившись на 2 единицы, до 416. На этой неделе на рынок могут повлиять данные по запасам нефти, традиционно публикуемые в 17:30 в среду, кроме этого заседание ФРС США будет оказывать влияние на все рынки в т.ч. и товарные, волатильность на неделе может быть повышенной. Стоит отметить и тот факт, что основные игроки сходятся в оценке, что профицит нефти на рынке сохранится еще какое-то время. По оценке McKinsey избавление от избытка может занять 6 мес. На неделе ожидаем волатильности в ранее обозначенном диапазоне 45-50 долл. за баррель Brent.