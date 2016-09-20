Рынок нефти 20 сентября

Нефть снижается. Сегодня с утра за баррель сорта Brent дают 45,7 долл. В отсутствии позитивных сигналов, как с точки зрения экономического роста в основных экономиках, так и с точки зрения ограничения добычи крупнейшими производителями, нефть показывает плавное сползание котировок. Повлиять на сложившуюся ситуацию смогут данные по запасам нефти и нефтепродуктов в США, выходящие завтра в 17:30, решение ФРС (завтра в 21:00 мск), а также ожидания рынков по встрече в Алжире, которую сместили с 27 на 28 сентября. По итогам встречи может быть созван экстренный саммит ОПЕК для того, чтобы зафиксировать договоренности, если они будут достигнуты. Тем не менее, рынки пока не верят в успех, нефть торгуется в нижней части диапазона 45-50 долл/барр. Мы полагаем, что цена может сохраниться вблизи отметки в 45 долл. на этой неделе.