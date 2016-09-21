Рынок нефти 21 сентября

Сегодня с утра нефть торгуется выше уровня в 46 долл./барр. Позитива рынку добавляет новостной фон по встрече в Алжире, которая пройдет в следующую среду 28 сентября. Вчера генеральный секретарь ОПЕК сообщил рынкам о том, что возможная сделка для поддержки нефтяных цен может быть заключена на 1 год. Напомним, что производители нефти обсуждают вопрос о возможной заморозке добычи нефти для стабилизации уровня цен. Сегодня в 17:30 будут опубликованы официальные данные по запасам нефти и нефтепродуктов в США, по неофициальной статистике запасы на прошедшей неделе показали снижение. Мы полагаем, что совокупность факторов довольно позитивна для рынка нефти и в перспективе недели рынок получит умеренную поддержку. Сохраняем наш целевой диапазон 45-50 долл. по сорту Brent