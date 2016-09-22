Рынок нефти 22 сентября

Нефть вчера показала умеренный позитив на фоне положительного новостного фона по встрече в Алжире. Кроме того, поддержку нефтяным ценам вечером оказали данные от Минэнерго США, которые элиминировали падение запасов нефти третью неделю подряд. Данные показали падение недельных запасов нефти на 6,2 млн. баррелей, в то время как аналитики ожидали повышения запасов на 3,4 млн. баррелей. Ожидания аналитиков не оправдываются уже третью неделю подряд, вероятно снижение может быть связано с отголосками ранее прошедшего шторма в Мексиканском заливе. В преддверии встречи в Алжире проходят переговоры основных нефтепроизводящих стран. Так, Саудовская Аравия и Иран провели переговоры по нефти в Вене, а министр ОАЭ заявил, что ОПЕК ищет долгосрочное решение по рынкам. Подготовка ко встрече усиливает позитивные ожидания рынка, вероятно сохранение поддержки для нефтяных цен в перспективе ближайшей недели.