Рынок нефти 23 сентября

Нефть сегодня с утра показывает несущественную коррекцию, однако торгуется выше уровня в 47 $/барр Brent. На этой неделе поддержку ценам оказало снижение запасов в США, а также сформированные позитивные ожидания по встрече нефтепроизводителей в Алжире. В качестве диспозиции перед встречей можно привести следующие факты: Саудовская Аравия нарастила добычу до максимумов, Иран очень близок к уровням, наблюдавшимся до введения санкций. При этом прогнозы роста спроса в 2017 году пересматриваются только вниз. Таким образом, для рынка сырья на следующей неделе важнейшим событием станет достижение или не достижение договоренностей в среду. Есть опасность повторения ситуации июня, когда рынки сформировали неоправданно высокие ожидания заключения договора об ограничении добычи, которые не подтвердились. В этом случае на следующей неделе рубль ожидает коррекция, которая может быть существенной в условиях окончания поддержки от периода уплаты налогов.