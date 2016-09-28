Рынок нефти 28 сентября
28.09.2016 12:21
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Сегодня утром нефть торгуется вблизи уровня 46,11 долл./барр. Brent. Новостной фон по встрече в Алжире вчера был негативным, министры нефти и энергетики Ирана и Саудовской Аравии на двусторонней встрече не смогли преодолеть разногласий, что существенно понизило градус позитива на рынках. Российский министр энергетики Новак заявил, что странам ОПЕК необходимо договориться между собой, а Россия может присоединиться после этого. Такого рода заявление вероятно означает, что до сих пор страны ОПЕК договоренности не достигли, это элиминирует опасность коррекции цен вниз. Сегодня также стоит обратить внимание на данные по запасам нефти в США, выходящие в 17:30.
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