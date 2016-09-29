Рынок нефти 29 сентября

Вчерашняя встреча нефтепроизводителей завершилась объявлением о том, что уровень добычи будет снижен с текущих 33,26 млн. баррелей до 32,5-33 млн. баррелей. При этом три страны получают исключительное право для сохранения своих уровней добычи на «максимально разумных уровнях», в число данных стран вошли Иран, Ливия и Нигерия. Цена на нефть отреагировала ростом, тем не менее, при трезвом взгляде на последствия стоит отметить, что Brent подорожала лишь на 1,5-2 доллара от средних уровней, наблюдавшихся в последнее время на рынке. В то время как экономисты Goldman Sachs, например, оценивают реальное влияние такого решения на рынок на уровне +10$ к цене. Тот факт, что подобного роста не произошло на наш взгляд говорит о том, что рынок не до конца уверен в окончательности данных договоренностей и возможности их соблюдения, ведь их закрепление произойдет лишь на саммите ОПЕК в ноябре. Таким образом, новость безусловно позитивна для рынка, однако для того чтобы рынок поверил в серьезность намерений ОПЕК, необходимо формальное закрепление договоренностей, которое может произойти в перспективе двух месяцев.