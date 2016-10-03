Рынок нефти 3 октября

Нефть в пятницу показала существенный рост и сегодня с утра торгуется выше уровня в 50 долл./барр. Похоже, что участники рынка с некоторым опозданием, но все же поверили в реальность соглашения об ограничении добычи нефти. В целом, учитывая, что добыча основного стейкхолдера в ОПЕК Саудовской Аравии находится на максимуме, Россия в сентябре показала добычу на постсоветском пике, а основному противнику соглашения Ирану позволили не участвовать в соглашении и наращивать добычу в рамках разумных пределов, вероятно сложившийся уровень цен может оказаться устойчивым в течение октября. В пятницу данные Baker Hughes показали рост количества буровых на 7 единиц, тренд на восстановление количества буровых продолжается с начала июля, однако рынок в настоящее время не реагирует на данную статистику. Ждем сохранения нефти в диапазоне 49-51 долл./барр. сорта Brent.