Рынок нефти 4 октября

Нефть сегодня утром торгуется на уровне 50,4$ за баррель Brent. Некоторая коррекция на рынке может быть связана с умеренным укреплением доллара против евро. В ближайшей перспективе рынок нефти может остаться сбалансированным на фоне достигнутых ранее договоренностей по ограничению добычи. В целом если они будут действительно исполнены, это может сбалансировать спрос и предложение на физическом рынке. Завтра в 17:30 будут опубликованы данные по запасам нефти и нефтепродуктов, хотя в текущий момент эти данные могут влиять на рынок в меньшей степени. Сегодня ожидаем сохранения нефти вблизи достигнутых уровней.