Рынок нефти 5 октября

Исходя из текущих настроений на рынке нефть пока не оставляет попыток в очередной раз подобраться к максимумам года. Данные от API о снижении запасов нефти по итогам недели на 7,6 mn bbl загоняют цены выше. Рост, стартовавший после сообщений о возможной заморозке производства ОПЕК, всякий раз игнорирует все еще слабые фундаментальные факторы. Мировая экономика в текущем и следующем году существенно не прибавит, при этом производство ключевых игроков на максимумах, что отодвигает балансировку рынка. Игра на опережение на фоне слабых инвестиций в отрасль также преждевременна, т.к. для этого должны проявиться более четкие сигналы к росту спроса. Кроме того, стоит отметить о сигналах посылаемых ключевыми регуляторами (Банки Японии, США, ЕЦБ) – меры по количественному смягчению фактически будут сокращаться. И, тем не менее, игра на повышение продолжается. Сегодня будет выходить большой блок макро- данных из США, что как ожидается, усилит позиции USD. Нефть на этом фоне может несколько сбавить обороты. Краткосрочно Brent $ 50-53/bbl.